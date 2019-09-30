Заблокирован: Объявлено о диверсии СБУ с Крымским мостом

Проблемы с Крымским мостом остаются одной из самых популярных и востребованных тем в украинских СМИ. На этот раз журналисты рассказали своим читателям о "блестящей" диверсии, которую устроили сотрудники СБУ.

Украинские спецслужбы, которые должны были стоять на защите своих граждан и делать их жизнь если не проще, то хотя бы безопаснее, в своем стремлении хоть как-то повлиять на ситуацию вокруг Крымского моста, добились прямо противоположного эффекта. Это, однако, не помешало местным СМИ подать новость об итогах их работы как некую победу.

Журналисты рапортовали, что сайт blablabus.in.ua был полностью заблокирован по решению суда силами Службы безопасности Украины. Сообщается, что этот портал служил для продажи украинцам билетов на автобусные маршруты с территории Крыма на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Краснодар.

Последний пункт подразумевал, что покупатель билета сможет лично убедиться в существовании Крымского моста, поскольку автобусный маршрут пролегает именно через это инженерное сооружение. Судя по тексту, опубликованному в украинских СМИ, именно это в многом и стало главной причиной столь жесткого и бескомпромиссного решения СБУ.

Понедельник, время начинать рабочую неделю и быть на высоте:) #крымскиймост pic.twitter.com/BkvrfZUITi — Крымский мост (@Krymsky_bridge) September 30, 2019

Примечательно, что в качестве владельца сайта выступила компания из Харькова. У российских бизнесменов никаких проблем с организацией перевозок не возникло.

Напомним, украинские СМИ регулярно публикуют сообщения о проблемах на Крымском мосту. Если верить их рассказам, то автомобильная переправа через Керченский пролив успела несколько раз полностью разрушиться, уйти под воду и рассыпаться по множеству самых разных причина.

Опровергает все эти измышления сама жизнь, а также настоящие эксперты. Достаточно сказать, что ранее журналисты со ссылкой на тех же самых экспертов отчитывались о том, что само строительство Крымского моста якобы невозможно.

Теперь же, когда существование дороги и ее прочность весьма проблематично поставить под сомнение, в дело вступила другая тактика. С одной стороны блогеры, эксперты, пользователи Сети и журналисты активно рассказывают о том, что Крымским мостом "никто не пользуется" и он "пустует". С другой стороны – делается все, чтобы простые украинцы не смогли посмотреть на то, как обстоят дела на самом деле, лично.