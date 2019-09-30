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Общество

Заблокирован: Объявлено о диверсии СБУ с Крымским мостом

Фото: most.life/multimedia
Проблемы с Крымским мостом остаются одной из самых популярных и востребованных тем в украинских СМИ. На этот раз журналисты рассказали своим читателям о "блестящей" диверсии, которую устроили сотрудники СБУ.
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Украинские спецслужбы, которые должны были стоять на защите своих граждан и делать их жизнь если не проще, то хотя бы безопаснее, в своем стремлении хоть как-то повлиять на ситуацию вокруг Крымского моста, добились прямо противоположного эффекта. Это, однако, не помешало местным СМИ подать новость об итогах их работы как некую победу.

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Крымский мост

Журналисты рапортовали, что сайт blablabus.in.ua был полностью заблокирован по решению суда силами Службы безопасности Украины. Сообщается, что этот портал служил для продажи украинцам билетов на автобусные маршруты с территории Крыма на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Краснодар.

Последний пункт подразумевал, что покупатель билета сможет лично убедиться в существовании Крымского моста, поскольку автобусный маршрут пролегает именно через это инженерное сооружение. Судя по тексту, опубликованному в украинских СМИ, именно это в многом и стало главной причиной столь жесткого и бескомпромиссного решения СБУ.

Примечательно, что в качестве владельца сайта выступила компания из Харькова. У российских бизнесменов никаких проблем с организацией перевозок не возникло.

Напомним, украинские СМИ регулярно публикуют сообщения о проблемах на Крымском мосту. Если верить их рассказам, то автомобильная переправа через Керченский пролив успела несколько раз полностью разрушиться, уйти под воду и рассыпаться по множеству самых разных причина.

Опровергает все эти измышления сама жизнь, а также настоящие эксперты. Достаточно сказать, что ранее журналисты со ссылкой на тех же самых экспертов отчитывались о том, что само строительство Крымского моста якобы невозможно.

Теперь же, когда существование дороги и ее прочность весьма проблематично поставить под сомнение, в дело вступила другая тактика. С одной стороны блогеры, эксперты, пользователи Сети и журналисты активно рассказывают о том, что Крымским мостом "никто не пользуется" и он "пустует". С другой стороны – делается все, чтобы простые украинцы не смогли посмотреть на то, как обстоят дела на самом деле, лично.

Автор: 30 сентября 2019, 21:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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