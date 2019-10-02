Необычное фото с Крымского моста смутило народ

Переправа вновь оказалась в центре скандальной истории, пишут украинские журналисты. На днях с полуострова вывезли военную технику, сообщила на своей странице в "Твиттер" блогер RoksolanaToday&Крым.
Внимательные пользователи Сети заметили на одной из фотографий реактивный самолет Су-27. Как отмечает украинский портал Replyua.net, боевую машину по Крымскому мосту перевозили в соседний Краснодарский край.
Цель транспортировки пока не известна. "Некоторые эксперты утверждают, что реактивный самолет Россия получила вместе с аннексированной территорией Крыма", – пишут украинские журналисты.
Они обратили внимание на бортовой номер самолета – 60. По их мнению, это означает, что переправленный через Крымский мост самолет появился на полуострове до его воссоединения с Россией.
Если так, то возможны два варианта: или "сушка" принадлежала украинским вооруженным силам или находилась на одной из российских военных баз.
Пока украинцы ломают головы, на Крымском мосту идут последние приготовления к запуску железной дороги. Первые пассажирские поезда должны пройти по переправе в ближайшие месяцы. Они соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и другими городами.
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