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Чудом избежавшего смерти при крушении Ан-148 пассажира обвинили в пиаре на костях

Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС
Телеканал НТВ обвинил во лжи жителя Сочи Максима Коломейцева, рассказавшего, что он сдал билет перед крушением Ан-148 в Подмосковье. В ответ на это бизнесмен заподозрил телевизионщиков в провокации, но билет на рейс не предоставил.
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Сочинский риелтор в феврале рассказал, что сдал билет на рейс Москва – Орск за несколько дней до авиакатастрофы. НТВ считает, что мужчина таким образом решил сделать себе пиар на костях.

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В эфире программы "Первая передача" на НТВ 1 апреля вышел новый сюжет о Коломейцеве, снятый в Сочи. В нем показали официальный ответ "Саратовских авиалиний" от 29 марта, в котором говорится, что Максим Владимирович Коломейцев не бронировал билет на рейс Ан-148.

"Получается, ты наврал", – заявила корреспондент НТВ мужчине, показав ответ "Саратовских авиалиний". В свою очередь риелтор назвал документ перевозчика "липой". На просьбу доказать, что он действительно бронировал билет, мужчина предоставил квитанцию из Тинькофф-Банка.

Журналисты посчитали документ подозрительным, потому что в нем не указаны рейс и дата. В названии компании есть слово "Шереметьево", хотя самолет вылетел из Домодедово. Тогда предприниматель заявил, что не собирается никому ничего доказывать.

Коломейцев обвинил НТВ в провокации, однако по совету юриста отказался идти в суд, чтобы избежать подозрений в "очередном хайпе". Он записал видеообращение, разместив на YouTube.

Напомним, 11 февраля Коломейцев впервые сообщил, что якобы по счастливой случайности не полетел в тот же день злополучным рейсом "Саратовских авиалиний" из Москвы в Орск (Ан-148). Бизнесмен пояснил, что хотел забрать в своем родном Орске новую машину, но в последний момент автосалон столкнулся с некими проблемами при сборке. По словам мужчины, он сдал билет, поскольку выдачу нового авто отложили на неделю. Кроме того, Максим рассказал, что 11 февраля – его день рождения.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Автор: Валерия Нарская2 апреля 2018, 18:36
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Жуткие кадры с места крушения Ан-148

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