Чудом выживший пассажир Ан-148: У меня день рождения

При крушении А-148 под Москвой жертв могло быть больше. Один из пассажиров сдал билет за несколько дней до катастрофы.



Максим Коломейцев из Сочи планировал 11 февраля отметить день рождения в Орске. Мужчина купил билет "Саратовских авиалиний" и собирался в путь. Однако за несколько дней до назначенной даты его планы изменились.

"У меня день рождения, я хотел отпраздновать его сегодня в Орске с родственниками", – рассказал РЕН ТВ Максим.

Также мужчина планировал купить новую машину в Орске. "Но ее сборка задержалась, и она придет только 17 числа. Билеты брали Сочи – Москва – Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты", – сообщил он.

В итоге компания, не выполнившая вовремя заказ Максима, фактически спасла ему жизнь. Сегодня он будет праздновать двойной день рождения.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.



Эксперты называют первые версии произошедшего. Среди них техническая неисправность судна и теракт. "Вероятность теракта на борту лайнера – 90%", – заявил в эфире "Коммерсант FM" авиаэксперт, майор ВВС Андрей Красноперов.

