Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей

После крушения пассажирского самолета в Подмосковье, который следовал в Орск, сиротами в Оренбургской области стали 13 детей. Без попечения остались и два взрослых инвалида.

По данным пресс-службы областного МЧС, отделение регионального Пенсионного фонда назначило пенсии 15 иждивенцам за девятерых жертв. Ведомство уточняет, что специалисты консультационного центра в Орске провели адресную работу и психологическое сопровождение в 31 семье по 36 погибшим и выяснили, что четыре ребенка нуждаются в жизнеустройстве. С момента начала работы сводной оперативной группы психологов в Орске экстренная помощь была оказана в 124 случаях.

Для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших подготовлены документы на получение региональной выплаты в размере миллиона рублей. Аналогичное решение принято губернатором Московской области. Глава Санкт-Петербурга заявил о том, что семьям троих погибших в результате крушения Ан-148 жителей города будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей за каждого. Также родственникам всех жертв трагедии будут произведены выплаты в соответствии с федеральным законодательством – порядка двух миллионов рублей.

Напомним, что Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Борт вылетел из Домодедово и через несколько минут пропал с экранов радаров. В авиакатастрофе никто не выжил.

Следственный комитет России рассматривает в качестве основных три версии крушения – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.