На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 были иностранцы

Жертвами авиакатастрофы А-148 стали три иностранца. Их тела еще не опознаны.

"Иностранных граждан, предположительно, было трое: гражданин Швейцарии, гражданин Азербайджана, и, пока данные уточняются, – гражданин Казахстана", – сообщила ТАСС пресс-секретарь администрации Орска Елена Абрамова.

Известно, что швейцарец летел в Орск на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез". Цель поездки остальных иностранцев не называется.

Тела погибших не опознаны. "Опознание будет в Москве, сегодня мы определим, завтра ли, но будет специальный борт. Нам надо сейчас сделать все, что полагается в эти скорбные минуты", – заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Также в самолете находились трое детей, двое из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Остальные пассажиры были жителями Оренбургской области.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Вскоре обломки лайнера были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Жертвами катастрофы стали более 70 человек.

В настоящее время выдвигаются несколько версий произошедшего. Среди них отказ и последующий взрыв двигателя, теракт, техническая неисправность судна.