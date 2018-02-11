Капитан Ан-148 принял странное решение перед взлетом

Разбившийся в Раменском районе Московской области в воскресенье, 11 февраля, самолет "Саратовских авиалиний" не был обработан противообледенительной жидкостью. По некоторым данным, от этого отказался командир воздушного судна.

Обычно технические службы аэропорта проводят работы по предотвращению появления замерзших осадков на корпусе воздушного судна. Они могут значительно ухудшить аэродинамические свойства машины и привести к потери управляемости. Для этого используют специальную жидкость, которая растапливает осадки.

Тем не менее, сообщает телеканал РЕН ТВ, капитан авиалайнера отказался от обработки судна такой жидкостью. О причинах отказа не сообщается.

Напомним, по одной из версий, причиной случившегося стали погодные условия. В воскресенье, 11 февраля, Подмосковье оказалось во власти циклона, в регионе идет снег.

Однако синоптики отрицают причастность климатического фактора к трагедии. По словам главы погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, метеорологические условия были благоприятными. "По всей видимости, метеоусловия не могли оказать неблагоприятного влияния на развитие катастрофической ситуации", – заявил синоптик.

Также есть версия, что у самолета отказал, а затем взорвался один из двигателей. Некоторые эксперты делают предположение, что произошедшее могло быть терактом. Кроме того, СМИ распространили информацию, что Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации эти слухи опровергли, заявив, что принадлежащих национальной почтовой службе воздушных судов в районе происшествия не было.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никто из них не выжил.

В СМИ распространилась информация, что перед падением Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации отрицают любую причастность принадлежащего им воздушного судна к катастрофе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным из близким жертв катастрофы. Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию в связи со случившемся.