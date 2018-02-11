Капитан Ан-148 принял странное решение перед взлетом
Обычно технические службы аэропорта проводят работы по предотвращению появления замерзших осадков на корпусе воздушного судна. Они могут значительно ухудшить аэродинамические свойства машины и привести к потери управляемости. Для этого используют специальную жидкость, которая растапливает осадки.
Тем не менее, сообщает телеканал РЕН ТВ, капитан авиалайнера отказался от обработки судна такой жидкостью. О причинах отказа не сообщается.
Напомним, по одной из версий, причиной случившегося стали погодные условия. В воскресенье, 11 февраля, Подмосковье оказалось во власти циклона, в регионе идет снег.
Однако синоптики отрицают причастность климатического фактора к трагедии. По словам главы погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, метеорологические условия были благоприятными. "По всей видимости, метеоусловия не могли оказать неблагоприятного влияния на развитие катастрофической ситуации", – заявил синоптик.
Также есть версия, что у самолета отказал, а затем взорвался один из двигателей. Некоторые эксперты делают предположение, что произошедшее могло быть терактом. Кроме того, СМИ распространили информацию, что Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации эти слухи опровергли, заявив, что принадлежащих национальной почтовой службе воздушных судов в районе происшествия не было.
Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.
На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никто из них не выжил.
В СМИ распространилась информация, что перед падением Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации отрицают любую причастность принадлежащего им воздушного судна к катастрофе.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным из близким жертв катастрофы. Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию в связи со случившемся.
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