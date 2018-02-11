Что привело к гибели самолета "Саратовских авиалиний" в Подмосковье

К расследованию причин произошедшего уже приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. "В МАК сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника, – приводит ТАСС слова сотрудника комитета. Сообщается, что специалисты уже выехали на место крушения.

Погодные условия

Первой версией причины произошедшего стали погодные условия. В воскресенье, 11 февраля, Подмосковье оказалось во власти циклона, в регионе идет снег.

Однако синоптики отрицают причастность климатического фактора к трагедии. По словам главы погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, метеорологические условия были благоприятными. "Согласно расчетам аэрологической диаграммы, такие опасные явления как сильная болтанка, электризация и обледенение в облаках маловероятны. По всей видимости, метеоусловия не могли оказать неблагоприятного влияния на развитие катастрофической ситуации", – заявил синоптик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Техническая неисправность

Еще одна версия – отказ двигателя и его последующий взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Очевидцы сообщают, что перед падением на борту Ан-148 произошел взрыв. По словам свидетелей катастрофы, сначала на борту судна "что-то взорвалось под крылом", а после этого машину объяло пламя, затем машина резко пошла вниз. "Вспышку видели все", – приводит Mash слова очевидцев трагедии.

"Московский комсомолец" со ссылкой на источник в Ространснадзоре утверждает, что в ноябре прошлого года в ходе проверки самолета был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах, а также промывки фильтра воздушного стартера. При этом программа техобслуживания требует периодичности в 375 летных часов, но на лайнера она составляла 750 часов – вдвое превышала норму.

Столкновение с вертолетом

Упавший в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148, возможно, столкнулся с другим воздушным судном. СМИ сообщали, что на месте происшествия были найдены обломки второго воздушного судна.

В Сети озвучивались версии, что это мог быть вертолет "Почты России". Однако представители организации заявили, что к крушению самолета их техника не имеет никакого отношения.

Вместе с тем эксперты не исключили, что такое столкновение могло быть. Так, по словам бывшего конструктора ОКБ "Сухой" Вадима Лукашевича, в пользу версии о столкновении с почтовым вертолетом говорит тот факт, что на месте происшествия были найдены кипы писем. "Все остальные версии имеют место быть. Но они подразумевают либо человеческую ошибку, либо какой-то умысел", – приводит слова аналитика НСН.

Теракт

Между тем эксперты высказали мнение, что произошедшее могло быть спланированным террористическим актом. По словам майора ВВС Андрея Красноперова, вероятность теракта на борту самолета – 90%.

Эксперт завил, что пилоты должны отчитываться о любых внештатных ситуациях, которые происходят на борту лайнера. "Всегда идет доклад, когда есть время для этого – это закон для летчика. Что-то быстро разрушило самолет еще в воздухе", – приводит слова авиатора "Коммерсант FM".

Трагедия под Москвой

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никто из них не выжил.

В СМИ распространилась информация, что перед падением Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации отрицают любую причастность принадлежащего им воздушного судна к катастрофе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным из близким жертв катастрофы. Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи со случившемся. В свою очередь, губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно вылетел в Подмосковье.