Очевидцы: взрыв Ан-148 был как ядерный

По свидетельству очевидцев, катастрофа Ан-148 в Подмосковье сопровождалась мощным взрывом. В соцсетях появляются все новые факты трагедии.

По словам жителя Раменского района, где упал самолет, сразу после столкновения лайнера с землей, последовал мощный взрыв. "Услышал шум, гул необычный. Выскочил на улицу. Взрыв. Большое облако, вот как ядерный гриб, только в миниатюре. И в мою сторону полетели фрагменты", – рассказал очевидец крушения Александр.

Похожие показания о падении самолета "Саратовских авиалиний" дали и другие жители Раменского района Подмосковья. Они также отмечают, что видели большой купол огня после взрыва Ан-148. "Я вышла из дома, видела, как самолет приземлился, был слышен взрыв и небо покраснело", – рассказала живущая неподалеку от места падения женщина.

"Взрыв был шапкой. Турбина, как при взлете. Потом тишина и взрыв. Стекла затряслись, гляжу – купол, как шапка у гриба. И мы побежали туда", – рассказали другие жители Раменского района.

Еще один очевидец утверждает: у самолета что-то взорвалось под крылом, после чего оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и машина рухнула вниз.

Чтобы спокойно летящий, практически набравший высоту самолёт просто так взял и упал... Крыло отвалилось? ЧТО???

Даже с двумя отказавшими двигателями ЭТОТ самолёт имел все шансы сесть в поле...

Теракт? #Ан148 — Geo Mysl (@geomysl) 11 февраля 2018 г.

Пассажирский самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение сразу после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Погибли все, кто был на борту – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

В МЧС подтвердили, что обломки самолета обнаружены около населенного пункта Степановское Раменского района Московской области. На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.





Причины произошедшего пока неизвестны. Некоторые эксперты полагают, что на борту лайнера мог произойти еракт. На ситуацию также могла повлиять установившаяся в Московской области неустойчивая погода – ветер и снег.