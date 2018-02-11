Эксперт назвал терактом крушение самолета в Подмосковье

Эксперты с большей долей вероятности считают крушение Ан-148 в Раменском районе Подмосковья террористическим актом.

Вероятность теракта на борту лайнера – 90%. Об этом в эфире "Коммерсант FM" заявил авиаэксперт, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам специалиста, пилоты должны отчитываться о любых внештатных ситуациях, которые происходят на борту лайнера. "Всегда идет доклад, когда есть время для этого – это закон для летчика. Что-то быстро разрушило самолет еще в воздухе", – заявил он.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никто из них не выжил.

Очевидцы крушения авиалайнера сообщили, что перед падением на борту самолета произошел взрыв. По их словам, сначала на борту лайнера "что-то взорвалось под крылом", потом начался пожар.

Затем, отметили свидетели трагедии, произошла еще одна вспышка, после чего самолет резко пошел вниз. "Вспышку видели все. Все было так быстро", – передает слова очевидцев телеграм-канал Mash.