На борту Ан-148 случился взрыв при наборе высоты

На борту самолета Ан-148 во время набора высоты произошел взрыв. Об этом сообщают очевидцы крушения авиалайнеры. Их слова передает телеграм-канал Mash.

"Взрыв был хороший! Аж, тряслось все!" – заявили свидетели катастрофы. По их словам, сначала на борту лайнера "что-то взорвалось под крылом", потом начался пожар.

По словам очевидцев, после этого произошла еще одна вспышка, после чего самолет резко пошел вниз. "Вспышку видели все. Все было так быстро", – передают телеграм-канал слова очевидцев.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.