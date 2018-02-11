Возможно столкновение: рядом с Ан-148 нашли обломки почтового вертолета

Упавший в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148, возможно, столкнулся с другим воздушным судном. На месте происшествия были найдены обломки еще одной машины, сообщают СМИ.

По некоторым данным, вторым воздушным судном мог быть вертолет "Почты России". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Между тем представители организации заявляют, что к крушению самолета не имеют никакого отношения. "Весь наш авиапарк состоит из двух самолетов. Вертолеты, которые ранее вводились в эксплуатацию, находятся только на Дальнем Востоке и сейчас не используются", – цитирует "Лайф" пресс-секретаря "Почты России" Екатерину Крудову.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

На место происшествия срочно вылетел глава Минтранса Максим Соколов. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Как сообщает "Интерфакс", спасатели обнаружили большое количество погибших на месте падения самолета. "В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолета, на месте большое количество тел и фрагментов тел", – цитирует агентство источник