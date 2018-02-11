Очевидцы: перед катастрофой Ан-148 был охвачен огнем

В Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Очевидцы рассказали о произошедшем.

Свидетели рассказали о том, что во время падения Ан-148 был охвачен огнем, передает "Интерфакс". "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", – добавил очевидец. Согласно данным Росавиации, на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. После обнаружения обломков в экстренных службах подтвердили, что при крушении никто не выжил.

Напомним, пассажирский самолет вылетел из аэропорта Домодедово и должен был совершить перелет из Москвы в Орск. В воздухе лайнер успел пробыть всего две минуты, после чего пропал с радаров.

Сообщается, что самолет был произведен менее восьми лет назад. Ранее он использовался авиакомпанией "Россия" и совершал в том числе зарубежные перелеты. Позже он достался "Саратовским авиалиниям".