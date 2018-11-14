В Уфе подготовили к сожжению аварийный барак с людьми

В аварийном пятиэтажном бараке на улице Машиностроителей в Уфе отключили подачу газа. Сообщается, что люди были вынуждены покупать электрические плитки для готовки. "Провода во всем аварийном бараке максимально изношены и они могут не выдержать нагрузки", – цитирует портал mkset.ru жильцов. Они добавили, что в доме и так каждый год возникает несколько пожаров из-за замыкания. Теперь, опасаются они, крупное возгорание может произойти в любой момент.

