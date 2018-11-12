Забила до смерти и выкинула в мусор: девушка жестоко расправилась с собственным ребенком

Полиция задержала 22-летнюю жительницу Азовского района Ростовской области по подозрению в убийстве собственного одномесячного сына, передает портал rostovgazeta.ru. По версии следствия, девушка несколько раз ударила по голове плачущего ребенка. Когда тот перестал подавать признаки жизни, она отнесла его в мусорный контейнер рядом с домом. Тело обнаружили на следующий день уже на свалке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.