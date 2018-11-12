Житель Петербурга совратил ребенка и умер

В Александровской больнице Санкт-Петербурга скончался 55-летний житель города, передает телеканал "360". В лечебное учреждение мужчина попал из СИЗО, куда его поместили после задержания по подозрению в совращении десятилетней школьницы. Согласно версии следствия, мужчина пригласил девочку к себе домой и надругался над ней. При этом, как утверждает обвинение, ранее подозреваемый уже совершал аналогичное преступление. Знакомился с девочками он с помощью своего несовершеннолетнего сына.