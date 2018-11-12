Россиянина задержали за убийство маленького сына любовницы

25-летнего жителя Дзержинска задержали за убийство маленького ребенка. Как установили следователи, придя домой с работы, мужчина несколько раз ударил головой об пол сына сожительницы. Малыш якобы мешал мужчине спать.

Через три дня ребенок умер. Изначально утверждалось, что мальчик страдал от врожденного заболевания, однако эксперты доказали, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, пишет "Федерал Пресс".