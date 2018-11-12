Пенсионерку отдали под суд за смерть трехлетней внучки

В Коми пенсионерку обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть ее трехлетней внучки. Как пишет FlashNord, в мае сгорел дом обвиняемой. При пожаре пострадала девочка, через три дня она скончалась в больнице.

Следователи установили, что в доме для отопления использовали самодельный котел, не оборудованный какими-либо терморегуляторами и устройствами тепловой защиты. Из-за него и начался смертельный пожар.