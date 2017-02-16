Корова в автобусе насмешила соцсети
Ролик под названием "В Кургане телки катаются на автобусе" появился в группе "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте". Необычное зрелище развеселило пользователей. Они стали оставлять под видео ироничные комментарии, гадая куда и для чего животное повезли на общественном транспорте, пишет Ura.ru.
"В автобусе реально едет корова. Это что-то интересное. Вот как надо использовать транспорт!","Ох уж эта русская смекалка", – написали блогеры. При этом, как выяснило издание, перевозка животных в автобусе не считается нарушением в том случае, если он не зарегистрирован как пассажирский транспорт.
Популярный певец начнет искать что-то новое в жизни
Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы о наличии у нее немецкого гражданства
Известный певец рассказал о последствиях своего участия в скандальной передаче
В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей