Корова в автобусе насмешила соцсети

Внимание пользователей соцсетей привлекло видео, на котором корова едет в автобусе. Инцидент. произошедший в Курганской области, снял и опубликовал в интернете, один из местных жителей.

Ролик под названием "В Кургане телки катаются на автобусе" появился в группе "Типичный Курган" в соцсети "ВКонтакте". Необычное зрелище развеселило пользователей. Они стали оставлять под видео ироничные комментарии, гадая куда и для чего животное повезли на общественном транспорте, пишет Ura.ru.

"В автобусе реально едет корова. Это что-то интересное. Вот как надо использовать транспорт!","Ох уж эта русская смекалка", – написали блогеры. При этом, как выяснило издание, перевозка животных в автобусе не считается нарушением в том случае, если он не зарегистрирован как пассажирский транспорт.