Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"На свои участки смотрите!": показавшая голый зад Волочкова взбесилась из-за наглого требования соседей

Новости

"На свои участки смотрите!": показавшая голый зад Волочкова взбесилась из-за наглого требования соседей

Анастасия Волочкова, кажется, до сих пор воюет с соседями.
прочитано 134 раза

46-летняя Анастасия Волочкова живет в Подмосковье в роскошном особняке. Балерина может похвастаться не только просторным домом, но и большим участком, на котором она любит всячески проводить время. Артистка не прочь даже раздеться до гола, чтобы чувствовать себя максимально комфортно на своей территории.

ПО ТЕМЕ

"Успела лизнуть": разведенка Ивлеева потерлась лицом о промежность Волочковой без трусов

Визжала как потерпевшая: шаловливые пальчики Джигурды проникли в "междуножный храм" Волочковой

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Очевидно, соседей голый зад Волочковой выводит из себя. По словам Анастасии, жители рядом находящихся домов, обратившись в суд, пытались запретить ей обнажаться на ее же территории. "На свои участки смотрите!", – взбесилась из-за наглого требования танцовщица.

Волочкова считает ситуацию абсурдной, поскольку со стороны истца была представлена видеозапись, снятая из окна одного из соседей. На кадрах – писающая под елечкой знаменитая балерина. "Тут еще вопрос, кто нарушил закон", – сказала артистка в недавнем интервью.

К слову, недавно блогер Настя Ивлеева посетила загородную недвижимость Анастасии Волочковой. 31-летняя блондинка пришла в гости к танцовщице. В Сети появилось фото, на котором знаменитости запечатлены в отражении грязного зеркального забора, пишут "Вести Подмосковья".

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 09:43 Источник: Мурманский вестник ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Апартаменты подорожали на 43% Апартаменты подорожали на 43%

Средняя цена "квадрата" – 444 тыс. рублей

Громкие соседи: какой уровень шума допустим в жилых домах Громкие соседи: какой уровень шума допустим в жилых домах

Есть четкие правила

Самые успешные застройщики Новой Москвы Самые успешные застройщики Новой Москвы

На десять компаний пришлось 97% продаж

Станция МЦД-2 Марьина Роща готова более чем наполовину Станция МЦД-2 Марьина Роща готова более чем наполовину

Ее достроят к концу 2022 года

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+