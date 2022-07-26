"На свои участки смотрите!": показавшая голый зад Волочкова взбесилась из-за наглого требования соседей

Анастасия Волочкова, кажется, до сих пор воюет с соседями.

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46-летняя Анастасия Волочкова живет в Подмосковье в роскошном особняке. Балерина может похвастаться не только просторным домом, но и большим участком, на котором она любит всячески проводить время. Артистка не прочь даже раздеться до гола, чтобы чувствовать себя максимально комфортно на своей территории.

Очевидно, соседей голый зад Волочковой выводит из себя. По словам Анастасии, жители рядом находящихся домов, обратившись в суд, пытались запретить ей обнажаться на ее же территории. "На свои участки смотрите!", – взбесилась из-за наглого требования танцовщица.

Волочкова считает ситуацию абсурдной, поскольку со стороны истца была представлена видеозапись, снятая из окна одного из соседей. На кадрах – писающая под елечкой знаменитая балерина. "Тут еще вопрос, кто нарушил закон", – сказала артистка в недавнем интервью.

К слову, недавно блогер Настя Ивлеева посетила загородную недвижимость Анастасии Волочковой. 31-летняя блондинка пришла в гости к танцовщице. В Сети появилось фото, на котором знаменитости запечатлены в отражении грязного зеркального забора, пишут "Вести Подмосковья".