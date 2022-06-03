"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Наталья Штурм столкнулась с коммунальными проблемами, из-за которых живет в вечном аду.

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В подмосковном Красногорске ввели в эксплуатацию последний дом в ЖК "Опалиха О3". Один из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group объявил себя банкротом, строительство переложили на Фонд развития территорий, который уже завершил строительство семи многоквартирных домов.



"Около 2,7 тысячи дольщиков остались без денег и без своих квартир в этом жилом комплексе после банкротства Urban Group, их права мы восстанавливали поэтапно и этот процесс завершаем", – рассказал председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

Он назвал событие важным и радостным, ведь теперь у людей появилась надежда на разрешение проблемы, пишет "Царьград".

Тем временем 55-летняя российская певица и писательница Наталья Штурм не согласна с тем, что все так радужно. Она раскритиковала ЖК "Опалиха 03", где успела купить квартиру. Звезда рассказала о проблеме в своем телеграм-канале. По ее словам, в сданных домах гнилые трубы, которые постоянно прорывает.

"Свищи по всему периметру труб. Рвет у всех, на всех этажах по очереди. Новая управляющая компания открещивается от ремонта, и нам приходится самим латать трубы. Дом в аварийном состоянии. Дом требует капитального ремонта. Хотя дому всего 8 лет! Видимо, застройщики закупали гнилые трубы как новые, а разницу клали в карман", – сокрушается Наталья Штурм.