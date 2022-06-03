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"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

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"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье

Наталья Штурм столкнулась с коммунальными проблемами, из-за которых живет в вечном аду.
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В подмосковном Красногорске ввели в эксплуатацию последний дом в ЖК "Опалиха О3". Один из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group объявил себя банкротом, строительство переложили на Фонд развития территорий, который уже завершил строительство семи многоквартирных домов.

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Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

"Около 2,7 тысячи дольщиков остались без денег и без своих квартир в этом жилом комплексе после банкротства Urban Group, их права мы восстанавливали поэтапно и этот процесс завершаем", – рассказал председатель набсовета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

Он назвал событие важным и радостным, ведь теперь у людей появилась надежда на разрешение проблемы, пишет "Царьград".

Тем временем 55-летняя российская певица и писательница Наталья Штурм не согласна с тем, что все так радужно. Она раскритиковала ЖК "Опалиха 03", где успела купить квартиру. Звезда рассказала о проблеме в своем телеграм-канале. По ее словам, в сданных домах гнилые трубы, которые постоянно прорывает.

"Свищи по всему периметру труб. Рвет у всех, на всех этажах по очереди. Новая управляющая компания открещивается от ремонта, и нам приходится самим латать трубы. Дом в аварийном состоянии. Дом требует капитального ремонта. Хотя дому всего 8 лет! Видимо, застройщики закупали гнилые трубы как новые, а разницу клали в карман", – сокрушается Наталья Штурм.

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 июня 2022, 09:47 Источник: "Телеграм" • Требует проверки

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