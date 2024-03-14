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Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
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Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан принять участие в выборах президента России, которые состоятся 15-17 марта. Он напомнил, что проголосовать можно на избирательных участках и онлайн.

"На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что президент является верховным главнокомандующим Вооруженных сил, что особенно важно сегодня. Голос москвичей традиционно звучит весомо на выборах, подчеркнул Собянин.

В начале марта в Москве протестировали систему электронного голосования перед выборами президента. Участниками стали 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками, приближенными к реальности.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

14 марта 2024, 10:21
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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