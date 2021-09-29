В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в связи с последними заявлениями представителей КПРФ сотрудники столичной полиции проводят мероприятия, направленные на выявление и задержание тех, кто организовывал несанкционированные массовые мероприятия в Москве 20 и 25 сентября и призывал к участию в них.
"Полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы", – сказано в сообщении пресс-службы.
Также в МВД сообщили, что в приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин, который пытался уйти от административной ответственности. В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения массового публичного мероприятия.
В московском главке сообщили, что продолжат выявлять лиц, причастных к организации и проведению несанкционированных акций. Публичные заявления КПРФ в ведомстве расценили как попытку придать законным действиям сотрудников полиции политический окрас.
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