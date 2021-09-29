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Политика
В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Московская полиция назвала заявления Компартии не соответствующими действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
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"ГУ МВД России по Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с последними заявлениями представителей КПРФ сотрудники столичной полиции проводят мероприятия, направленные на выявление и задержание тех, кто организовывал несанкционированные массовые мероприятия в Москве 20 и 25 сентября и призывал к участию в них.

"Полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, отказался покинуть помещение и находится там более 5 суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы", – сказано в сообщении пресс-службы.

Также в МВД сообщили, что в приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин, который пытался уйти от административной ответственности. В отношении него составлен протокол о нарушении порядка организации либо проведения массового публичного мероприятия.

В московском главке сообщили, что продолжат выявлять лиц, причастных к организации и проведению несанкционированных акций. Публичные заявления КПРФ в ведомстве расценили как попытку придать законным действиям сотрудников полиции политический окрас.

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Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы АГН Москва
Автор: 29 сентября 2021, 14:52 Источник: МВД Медиа ✓ Надежный источник

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