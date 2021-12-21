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Политика
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми

В условиях падения доходов на фоне пандемии власти вводят новые выплаты на детей в 2021 году.
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На рассмотрение Государственной Думы России внесли законопроект, предусматривающий введение на постоянной основе ежемесячных выплат семьям с детьми. Текст документа был обнародован в понедельник.

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Авторами инициативы выступили представители партии "Справедливая Россия – За правду". Депутаты предлагают каждый месяц выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей за каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Согласно документу, право на финансовую поддержку получат все граждане России, проживающие на территории государства при рождении первого и каждого последующего ребенка, пишет RT.

В пояснительной записке также указано, что законопроект предполагает ежегодную индексацию выплат на детей по уровню роста потребительских цен до 1 февраля каждого года. Члены СЗРП обратили внимание, что выплаты станут базовым доходом семей с детьми и существенно улучшат финансовое положение около 60 миллионов граждан страны, сообщает телеканал "Царьград".

Представители "Справедливой России" указали, что в случае одобрения проекта Госдумой закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года. На его реализацию планируется выделить порядка 7,2 миллиарда рублей в год, передает Пятый канал.

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Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 09:25 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость928584
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А если ещё и на каждого1!!! То есть на 5 детей, а у людей с востока это норма, 50 тысяч ежемесячно...Да коренных русских шапками закидают скоро..
Гость928584
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С ума сошли! Вот радости цыганам (никогда не работавшим и не вложившим рубль в бюджет) и новым россиянам приехавшим из ближнего зарубежья, у которых дети по русски-то не говорят...
Гость922934
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