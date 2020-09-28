Тихановская призвала Макрона и Путина вмешаться в белорусский кризис

Макрон разделяет мнение множества европейских стран: Лукашенко является нелегитимным президентом Белоруссии. Наблюдая за происходящем в республике у президента Франции не остается сомнений, что Александр Григорьевич должен покинуть пост.
По мнению Макрона, нынешняя ситуация в Белоруссии является кризисом авторитарной власти. Лукашенко, разумеется, не согласен с его точкой зрения. Более того, Александр Григорьевич припомнил президенту Франции "желтые жилеты", Участники этого протестного движения тогда требовали отставку Макрона
Так или иначе, Тихановская считает президента Франции сильным европейским лидером, который сможет попросить Путина выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Как известно, российский лидер часто общается с Лукашенко, а значит, может повлиять на него.
Сам же Путин в отношении ситуации в Белоруссии соблюдает нейтралитет и призывает другие страны последовать его примеру. Любопытно, что президент России так и не поздравил Лукашенко с инаугурацией, которая состоялась на прошлой неделе и спровоцировала новую волну протестов в республике.
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