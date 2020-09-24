Организовавший тайную инаугурацию Лукашенко не верит даже своим чиновникам – политолог

Инаугурация Александра Лукашенко прошла утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Дата церемонии держалась в секрете, на мероприятие пригласили лишь несколько сотен человек. Такая организация – "плевок в белорусов", заявил политолог Ярослав Романчук.

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