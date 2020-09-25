Российский депутат предрек раскол Белоруссии на несколько частей

Политика президента Белоруссии Александра Лукашенко приведет к расколу республики на несколько частей. С таким мнением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.



Продолжение: В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину

Многовекторность белорусского лидера станет причиной распада страны, уверен парламентарий. По его мнению, западная часть страны отойдет соседним государства, а белорусы на этих территориях будут ассимилированы.



Федоров напомнил о ситуации на Украине, которая за последние пять лет потеряла около пяти миллионов населения. Это больше, чем в период оккупации гитлеровской Германией, отметил парламентарий.

По мнению депутата, велика веростноять, что Россия вступит в войну с Западом для защиты белорусских земель. "Русской армии придётся воевать, в том числе, под Смоленском и под Минском, как оно всегда и происходило", – сказал Федоров в эфире канала "Белрусинфо".

Для Белоруссии лучшим вариантом будет воссоединение с Россией и восстановление единого государства, уверен депутат. Только в таком случае республика сможет защитить свои западные границы – русская армия ей в этом поможет, заключил парламентарий.

Евросоюз не признал итоги выборов президента Белоруссии, победу на которых с результатом 80% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Глава государства обвинил Запад в агрессии против республики.

С 14 сентября на территории страны шли военные учения "Славянское братство". В них участвовали подразделения российских воздушно-десантных войск.

Напомним, что 23 сентября в Минске состоялась инаугурация президента Александра Лукашенко на шестой срок. Мероприятие прошло в обстановке секретности, были приглашены несколько сотен человек. Представителей иностранных государств не было.

В тот же день в Минске прошла очередная акция оппозиции. Силовики сообщили о задержании нескольких десятков протестующих.