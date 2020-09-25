Тайную инаугурацию Лукашенко назвали тревожным посланием

Тайная инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко вывела из себя его противников и, судя по всему, зародила зерно сомнений в уме его сторонников. Необычный формат процедуры вступления в должность главы государства эксперты сравнили с тревожным посланием для собственных элит.

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