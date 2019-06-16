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Политика

Зеленский осрамился на глазах у всего мира

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com.
Президент Владимир Зеленский сбежал от жителей Мариуполя во время недавней встречи. Странная выхода украинского лидера попала на видео.
прочитано 1021 раз

Несколько дней назад глава страны выступил с речью на Театральной площади в Мариуполе. Он поздравил жителей с пятой годовщиной освобождения города от подразделений НВФ. После празднества к президенту стали подходить украинские граждане с вопросами. 

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Как передает телеканал "360", Владимир Зеленский растерялся и решил сбежать от них. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как украинский лидер в спешке покидает площадь по работающим фонтанам. За главой страны бегут его телохранители. 

Реакция украинцев оказалась неоднозначной. Некоторые комментаторы поддержали лидера. По их мнению, Владимир Зеленский не боится быть настоящим перед украинцами. "Класс, живой президент пока не отрывается от народа, главное – остаться таким и вывести на новый успешный уровень Украину", "Классный мужик. Настоящий, веселый", – делились мыслями пользователи.


Другие подписчики, наоборот, заявили, что артисту не хватает серьезности. Они назвали поведение новоизбранного президента Украины легкомысленным. "Бедная охрана. Как с таким начальником ходить!", "Это выглядит очень глупо", – написали комментаторы. 

Автор: Полина Крылова16 июня 2019, 17:47

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
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ФИЛЬМ ПОКОРИЛ СЕРДЦА! "Хирургия. Территория любви" Все серии подряд | Русские мелодрамы
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Мелодрама "Хирургия. Территория любви" Русские мелодрамы, сериалы HD. Алина Лукашева счастлива. Или ей так кажется? Заботливый муж Сергей, сын Лешка, уют и тепло в семье... А еще, любимая работа. Алина и Сергей работают в хирургии и преданы своему делу всей душой. Но однажды все рушится.

П.С.
Любишь Хирургию?
А как же, мне их не любить, если в июне в 8 классе летом мне хирурги вовремя сделали операцию на аппендиците.
Я до последнего дома лежал скрючившись и не верил что у меня аппендицит.
Ну сами поймите, лето каникулы, и тут вдруг надо лечь под нож.
Нет, я хочу терпеть у меня просто отравление думал я, но увы потом сказали, еще чуть дольше потерпел и все в морг!
СПАСИБО ВАМ ДОРОГИЕ ХИРУРГИ!!!
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!!!!!
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