Зеленский осрамился на глазах у всего мира
Несколько дней назад глава страны выступил с речью на Театральной площади в Мариуполе. Он поздравил жителей с пятой годовщиной освобождения города от подразделений НВФ. После празднества к президенту стали подходить украинские граждане с вопросами.
Как передает телеканал "360", Владимир Зеленский растерялся и решил сбежать от них. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как украинский лидер в спешке покидает площадь по работающим фонтанам. За главой страны бегут его телохранители.
Реакция украинцев оказалась неоднозначной. Некоторые комментаторы поддержали лидера. По их мнению, Владимир Зеленский не боится быть настоящим перед украинцами. "Класс, живой президент пока не отрывается от народа, главное – остаться таким и вывести на новый успешный уровень Украину", "Классный мужик. Настоящий, веселый", – делились мыслями пользователи.
Другие подписчики, наоборот, заявили, что артисту не хватает серьезности. Они назвали поведение новоизбранного президента Украины легкомысленным. "Бедная охрана. Как с таким начальником ходить!", "Это выглядит очень глупо", – написали комментаторы.
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