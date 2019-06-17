"Тупая табуретка": жалкого Зеленского прилюдно смешали с грязью
Резкое заявление было сделано на Всеукраинском фестивале
блогеров "Днепровский пост". По мнению бывшего заместителя
губернатора Одесской области Зои Казанжи, Владимир Зеленский – "абсолютно тупая,
беспринципная, недалекая, необразованная... табуретка".
В способностях нового лидера Незалежной руководить государством усомнились и простые пользователи Сети. По их мнению, Зеленскому не хватает серьезности.
Бурю негодования вызвала пробежка президента через фонтан в Мариуполе. Бывший актер выступил с речью на Театральной площади, собрался к машине, но вокруг него образовалась толпа. Политик не нашел ничего лучше, как вместе с охраной пуститься в бега через работающий сухой фонтан.
Поступок Зеленского посчитали легкомысленным. "Это выглядит очень глупо", – написали комментаторы.
Все нормально пацаны, просто Зеленский убежал в фонтан �� pic.twitter.com/EudV3oHYru— алесгут ☘️ (@Bollkonskaya) 15 июня 2019 г.
Ранее недовольные украинцы составили петицию и потребовали отставки президента. Однако Зеленский назвал инициативу граждан "определенным троллингом" и отказался ее рассматривать, хотя обращение собрало несколько десятков тысяч подписей.
На фоне сомнительных похождений украинского лидера рейтинг его партии продолжает падать. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", поддержка политической организации "Слуга народа" упала на 0,7%. За нее готовы проголосовать 47,5% украинцев, притом что в конце апреля на президентских выборах бывший юморист получил 73% голосов.
Судя по всему, граждане Незалежной разочаровываются в президенте. Вместо того чтобы решать накопившиеся проблемы, Зеленский ест шаурму, тренируется в спортзале и бегает по фонтанам.
Одним из его главных обещаний было окончание войны в Донбассе. Однако конфликт, кажется, разгорается с новой силой: накануне в районе Донецкого аэропорта произошел серьезный бой с применением артиллерии.
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