Зеленский с женой покинули Украину после жуткого обстрела
Во Франции Зеленский встретится с главой республики
Эммануэлем Макроном. Главная тема переговоров двух лидеров – ситуация в
Донбассе. После Пятой республики Зеленский намерен посетить Германию.
Планируется, что украинский лидер проведет переговоры с руководством страны и
парламента, а также представителями бизнеса.
В зарубежное туре Зеленский отправился после массированного артиллерийского обстрела Донецка. Несмотря на то, что бывший юморист обещал покончить с войной в регионе, ситуация там продолжает накаляться.
Накануне украинские войска открыли огонь по селу Спартак и району Донецкого аэропорта. По мнению наблюдателей, это был самый мощный обстрел города за последнее время. Силовики применяли 122-миллиметровые артиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы.
"В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идет бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях", – написал в своем Twitter официальный представитель оперативного командования Донецкой республики Даниил Безсонов.
Сейчас весь Донецк слышит кононаду. В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идёт бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях. Всё в штатном режиме.— DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) 16 июня 2019 г.
Журналист Андрей Бабицкий связывает обстрел Донецка с визитом Зеленского во Францию и Германию. По его мнению, европейцы постараются заставить Киев сделать хоть что-то в рамках пресловутых минских соглашений. "На политические решения рассчитывать не приходится, но обеспечить режим прекращения огня и отвод войск заставить Украину можно", – цитирует корреспондента информагентство "Новороссия".
В России же к миротворческим перспективам Зеленского относятся без энтузиазма, уверен Бабицкий. Учитывая, что новый украинский лидер не собирается отводить войска и давать особый статус Донецкой и Луганской республикам, Москва полагает, что обсуждать с ним нечего, отметил эксперт.
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