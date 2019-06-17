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Политика

Зеленский с женой покинули Украину после жуткого обстрела

Елена и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой поспешил во Францию, где должен встретиться с главой республики Эммануэлем Макроном. За рубеж новый лидер Незалежной отправился вскоре после ужасной стрельбы, которую устроили украинские военнослужащие. 
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Во Франции Зеленский встретится с главой республики Эммануэлем Макроном. Главная тема переговоров двух лидеров – ситуация в Донбассе. После Пятой республики Зеленский намерен посетить Германию. Планируется, что украинский лидер проведет переговоры с руководством страны и парламента, а также представителями бизнеса.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В зарубежное туре Зеленский отправился после массированного артиллерийского обстрела Донецка. Несмотря на то, что бывший юморист обещал покончить с войной в регионе, ситуация там продолжает накаляться.

Накануне украинские войска открыли огонь по селу Спартак и району Донецкого аэропорта. По мнению наблюдателей, это был самый мощный обстрел города за последнее время. Силовики применяли 122-миллиметровые артиллерийские орудия, зенитные установки и гранатометы.

"В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идет бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях", – написал в своем Twitter официальный представитель оперативного командования Донецкой республики Даниил Безсонов.

Журналист Андрей Бабицкий связывает обстрел Донецка с визитом Зеленского во Францию и Германию. По его мнению, европейцы постараются заставить Киев сделать хоть что-то в рамках пресловутых минских соглашений. "На политические решения рассчитывать не приходится, но обеспечить режим прекращения огня и отвод войск заставить Украину можно", – цитирует корреспондента информагентство "Новороссия".

В России же к миротворческим перспективам Зеленского относятся без энтузиазма, уверен Бабицкий. Учитывая, что новый украинский лидер не собирается отводить войска и давать особый статус Донецкой и Луганской республикам, Москва полагает, что обсуждать с ним нечего, отметил эксперт. 

Автор: Иван Поляков17 июня 2019, 17:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мухомор плюгавый!!!!!!!!
1

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