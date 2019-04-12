Меркель отказала жаждущему войны с Путиным Порошенко

Петр Порошенко получил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его позицию по "Северному потоку".

Президент Украины решил заручиться поддержкой Ангелы Меркель перед вторым туром выборов и полетел сегодня в Берлин. Там он намеревался склонить руководство Германии к отказу от строительства второй нитки трубопровода "Северный поток". Украина выступает против этого проекта, который поставит крест на транзите российского газа в Европу через ее территорию.

Но визит в Берлин накануне выборов не помог Порошенко. После переговоров с Меркель стороны признали остающиеся разногласия по "Северному потоку-2". "Стратегическое партнерство Украины и Германии не исключает разногласий в подходах к решению тех или иных проблем. Киев продолжит вести борьбу за остановку строительства газопровода", – заявил лидер Незалежной после беседы с канцлером.

Он признал, что Киев и Берлин уже давно не могут найти консенсус по "Северному потоку", но Украина свою борьбу против строительства газопровода прекращать не намерена.

"Мы предложим немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал Порошенко в надежде на то, что это поможет сохранить украинский транзит российского газа.





Чтобы хоть кат-то успокоить президента Украины, Меркель заявила, что у Киева и Берлина есть общая цель – сохранить украинскую газотранспортную систему. "Я говорила российскому президенту, что "Северный поток – 2" не означает, что через Украину не будет проходить транзит", – сказала канцлер.

Стоит отметить, что трубопровод, согласие на строительство которого дали все европейские страны, кроме Дании, заработает уже в конце этого года. Украина выступает против строительства, но ее мнение в Европе не слышат, там заинтересованы в поставках дешевого российского газа.