Безумный Порошенко готовится утопить Украину в крови
Провокации Петра Порошенко могут обернуться кровью, предупреждают эксперты. Президента Украины ждут адские муки, если он попытается сфальсифицировать выборы и продлить свое правление, незаконно объявив о победе во втором туре, предупредил бывший начальник службы безопасности Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко.
"Если Порошенко пойдет на беспредел и объявит себя президентом, он себя обречет не на продление политической жизни до осени, а на муки ада, на котел ада. Но это может быть кровь", – приводит слова Червоненко издание "ПолитНавигатор".
Особо беспокоят бывшего охранника Ющенко предстоящие дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе "Олимпийсакий". "Я понимаю, о чем говорю – не вздумайте никаких провокаций на стадионе. Я не лезу ни в чью охрану, мне оно не надо – меня не зовут, а я не прошусь никогда. Но я там будут и мои ребята будут", – предупредил Червоненко.
Публичная встреча оппонентов должна пройти 19 апреля на самом большом в Киеве стадионе. Порошенко и Зеленский будут выяснять отношения за два дня до второго тура президентских выборов. Не исключено, что кто-то устроит провокацию в этот день с целью дестабилизации обстановки в столице Украины.
Но Петру Порошенко любые беспорядки только на руку: это позволит ему отменить голосование и даже ввести военное или чрезвычайное положение. А в такой ситуации проводить выборы будет невозможно.
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