Порошенко грозят тюрьмой за "сбитого самосвалом" Зеленского
МВД Украины завело уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского сбивает грузовик. Силовики ищут лиц, причастных к заказу ролика, его изготовлению и распространению в Сети.
Параллельно заведено уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Известно, что первым распространителем скандального видео стал Telegram-канал “Европейское будущее Украины”, ссылка на него была опубликована на официальной странице действующего президента Петра Порошенко в Facebook.
В предвыборном штабе Владимира Зеленского открестились от этой провокации и обвинили в ее создании политтехнологов оппонента. После появления видео в интернете команда Зеленского предложила ему усилить личную охрану.
Очевидно, что в оставшееся до второго тура выборов время на
Украине произойдут еще более интересные события. Политтехнологи Порошенко и
Зеленского пытаются перещеголять друг друга в безумном креативе. К примеру, накануне, 10 апреля в Киеве и Харькове появились огромные плакаты со смотрящими в глаза президентами России и Украины. Подпись под билбордами с фотографиями Владимира Путина и Петра Порошенко гласила: "21 апреля. Решающий выбор!"
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.
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