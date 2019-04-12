На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
Все произошло в студии телеканала 1+1. В вечернем эфире шла политическая дискуссия, в этот момент в кадре внезапно появился президент Украины, внезапно пожелавший пообщаться со своим оппонентом Владимиром Зеленским.
Редакторы программы связались с артистом по телефону и вывели его в прямой эфир. Оказалось, что он находится в Париже, куда прилетел для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Порошенко и Зеленский начали спорить, президент перебивал шоумена, в итоге тот не выдержал и сказав, что ждет Порошенко на стадионе "Олимпийский" 19 апреля, бросил трубку.
Теперь на Порошенко подают в суд за то, что он без предупреждения ворвался в студию и сорвал прямой эфир. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы, которой принадлежит канал, Александр Ткаченко. Он отметил, что у украинцев больше нет никакого доверия к президенту, а есть только презрение и отвращение, сообщает телеканал "ЦарьградТВ".
"Мне стыдно за этого президента больше, чем за Януковича. Не только потому, что за ПАПа я сам голосовал, и как многие из нас помогали стать ему во главе государства, а за Януковича – мы этого не делали. А потому, что он дважды предал", – написал Ткаченко у себя в соцсети. Позже выяснилось, что Порошенко прекрасно знал, где находится Зеленский, так как машины его службы охраны сопровождали комика в аэропорт.
Иск против Порошенко будет направлен в суд уже в понедельник, 15 апреля. Возможно, претензии телеканала успеют рассмотреть еще до второго тура выборов, который назначен на 21 апреля. В нем сойдутся действующий президент Украины и артист Владимир Зеленский.
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