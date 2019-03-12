Меркель крепко врезали за поддержку Путина

Ангела Меркель получила неожиданный удар от своих же партнеров. Европарламент призвал остановить "Северный поток – 2", в поддержку которого не раз высказывалась канцлер Германии.

Депутаты приняли резолюцию, в который совместный российско-европейский газовый проект угрожает рынку Старого Света и не соответствует энергетической политике Евросоюза. Документ призывает лидеров стран ЕС расширить персональные санкции против россиян, участвующих в проекте, ограничить доступ России к финансам и технологиям, и больше не считать Москву стратегическим партнером.

В тексте резолюции сказано, что Россия не может считаться партнером для Европы, поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве не соблюдаются. Членам ЕС предложено пересмотреть внешнюю политику в отношении Москвы.

Документ разработала евродепутат от Латвии Сандра Калниете. За него проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.

Напомним, что главным заступником "Северного потока" в Европе выступает Ангела Меркель. Она не раз заявляла, что этот проект не несет в себе политической составляющей и он экономически выгоден Европе. Против строительства газопровода активно выступает Украина, опасающаяся потери статуса страны-транзитера.

С недавних пор палки в колеса проекта стали вставлять США. Около года назад Дональд Трамп устроил Ангеле Меркель настоящий разнос из-за ее заявлений в поддержку газопровода. Сейчас президент угрожает немецким и европейским компаниям санкциями и намекает, что труба дорого обойдется немцам, если они не согласятся загубить свою энергетику в интересах США, пишет "ЦарьградТВ".

Эксперты говорят, что никакие санкции сейчас уже не смогут помешать реализации грандиозного проекта. Под него уже подстроилась экономика Германии и запуск газопровода лишь дело времени. По плану его строительство должно завершиться к концу 2019 года.