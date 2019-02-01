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Политика

Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Шоумен Владимир Зеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскими выборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросы общественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентом Незалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделают ставку на Юлию Тимошенко.

Продолжение: Вышедший из тюрьмы Зеленский готов отмотать еще один срок
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Судя по данным последних соцопросов, Владимира Зеленского готовы поддержать 19% потенциального электората, у Юлии Тимошенко практически такой же уровень поддержки – 18,2%. Понятно, что при таком разрыве говорить о безоговорочной победе шоумена нельзя.

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Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

За выборами на Украине внимательно следят в Вашингтоне. Не только следят, но и руководят. Незалежная стала плацдармом Запада для борьбы с Россией, поэтому там с настороженностью смотрят на комика Зеленского. В политике он не силен, управленческих качеств у него нет, его работа – торговать лицом и артистическим талантом.

Скорее всего, Госдеп делает ставку на Юлию Тимошенко, у которой за спиной огромный политический опыт и умение вести закулисные переговоры. Хитрость женщины с косой может пригодиться Америке в деле давления на Москву.

Что касается внезапного роста поддержки Владимира Зеленского, это вовсе не его личная заслуга, а грамотная работа нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам он, по сути, политический дилетант, которому во власти, если он туда попадет, будет очень непросто.

Обезьяна с гранатой – так говорят о человеке, имеющем в своем распоряжении нечто опасное, но не умеющем с этим обращаться. Вот и Владимир Зеленский взял в руки самый сложный инструмент – политику, в которой был силен разве что в выступлениях в КВН. В реальной жизни заниматься политикой намного сложнее, но артист пока этого не вкусил в полной мере. И лучше бы ему этого не делать.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2019, 13:56

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