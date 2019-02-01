Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом

Шоумен Владимир Зеленский вышел на первое место в рейтингах популярности перед президентскими выборами на Украине. Известно, что реальное положение вещей опросы общественного мнения не отражают, вряд ли артист-русофоб станет президентом Незалежной. Уж очень этого не хотят в Вашингтоне: там, скорее всего, сделают ставку на Юлию Тимошенко.

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