Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Судя по данным последних соцопросов, Владимира Зеленского готовы поддержать 19% потенциального электората, у Юлии Тимошенко практически такой же уровень поддержки – 18,2%. Понятно, что при таком разрыве говорить о безоговорочной победе шоумена нельзя.
За выборами на Украине внимательно следят в Вашингтоне. Не только следят, но и руководят. Незалежная стала плацдармом Запада для борьбы с Россией, поэтому там с настороженностью смотрят на комика Зеленского. В политике он не силен, управленческих качеств у него нет, его работа – торговать лицом и артистическим талантом.
Скорее всего, Госдеп делает ставку на Юлию Тимошенко, у которой за спиной огромный политический опыт и умение вести закулисные переговоры. Хитрость женщины с косой может пригодиться Америке в деле давления на Москву.
Что касается внезапного роста поддержки Владимира Зеленского, это вовсе не его личная заслуга, а грамотная работа нанятых политтехнологов и пиарщиков. Сам он, по сути, политический дилетант, которому во власти, если он туда попадет, будет очень непросто.
Обезьяна с гранатой – так говорят о человеке, имеющем в своем распоряжении нечто опасное, но не умеющем с этим обращаться. Вот и Владимир Зеленский взял в руки самый сложный инструмент – политику, в которой был силен разве что в выступлениях в КВН. В реальной жизни заниматься политикой намного сложнее, но артист пока этого не вкусил в полной мере. И лучше бы ему этого не делать.
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