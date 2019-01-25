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Гей, клоун-русофоб и воровка на доверии: предвыборный пейзаж на Украине

Олег Ляшко, Юлии Тимошенко и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Если оценивать предвыборный пейзаж на Украине, то без смеха смотреть на кандидатов в президенты, вряд ли получится. Компания подобралась пестрая и интересная.
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Лидер рейтинга – Юлия Тимошенко, она же – оранжевая принцесса и женщина с косой. На пост президента выдвигает свою кандидатуру в третий раз и сейчас у нее есть все шансы стать главой государства, ее поддерживают около 23% населения.

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За что же любят Юлию Владимировну? Главная причина – ореол мученицы, который она сама себе очень удачно создала, находясь в колонии по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

Вроде бы и посидела недолго (меньше трех лет из семи положенных), но зато как умело изображала из себя больную и немощную заключенную. Во время визитов правозащитников изображала из себя лежачую больную, а в перерывах между ними делала зарядку и расхаживала по камере в модной обуви на каблуках.

Даже при освобождении в 2014 году Тимошенко выступила на майдане в инвалидной коляске, пробив слезу у сотен тысяч соотечественников. Правда, через несколько дней была замечена на лабутенах и вполне себе здоровая.

Юлии Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

К слову сказать, именно на газовых контрактах Юлия Тимошенко неплохо заработала. Если верить экс-депутату Верховной Рады Григорию Омельченко, то вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко оранжевая принцесса придумала схему выведения полученных за российский газ денег за границу на свои офшорные счета. Миллиард долларов – именно на столько обули украинский бюджет Тимошенко и Лазаренко.

Второй по популярности кандидат в президенты – Владимир Зеленский. Актер, кавээнщик, шоумен и по совместительству ярый русофоб. Его поддерживает от 14% до 16%  населения Украины. Известно, что в мире существуют примеры, когда артисты за счет своей популярности поднимались на вершины власти. Взять хотя бы президента США Рональда Рейгана или губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Вполне возможно, что и  Зеленский станет вдруг президентом Украины. Во всяком случае, эксперты не исключают, что он поборется во втором туре с Юлией Тимошенко.

Владимир Зеленский. Кадр из фильма "8 новых свиданий" (2015)

Когда-то господин Зеленский был частым гостем в России и даже, если верить журналистам, скрывался здесь от призыва в армию прямо на съемочной площадке. Сейчас он продолжает сниматься у российских режиссеров, но уже без визитов к нам, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью нашу страну. Известен шоумен и тем, что не раз оказывал финансовую поддержку националистам,  участвующим в войне на юго-востоке Украины.

Есть в компании кандидатов на пост президента еще один очень интересный персонаж – лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Уровень его поддержки – коло 10%. На выборах 2014 года он взял "бронзу", набрав 8,32% голосов избирателей.

Олег Ляшко. Фото: www.globallookpress.com

В багаже Ляшко три судимости, множество гомосексуальных связей, воюющие с украинской армией родственники-ополченцы, сони публичных скандалов и эпатажное поведение. Собственно на всем этом он и заработал себе рейтинг у маргиналной части населения.

Остальные три десятка кандидатов на пост президента Украины даже не стоят упоминания, так как их рейтинги колеблются в границах статистической погрешности. Но есть еще один человек, который пока что не объявил об участии в предвыборной гонке – действующий глава государства Петр Порошенко.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

В соцопросах он стабильно держится на третьем месте (около 14% поддержки) и тут есть некая интрига. Если вдруг Порошенко опередит артиста Зеленского и выйдет во второй тур, то у него появятся шанс сохранить президентское кресло. Впрочем, стоит отметить, что выбирать президента Украины будут, скорее всего, в Вашингтоне, так как за пять лет украинский режим доказал, что умеет неплохо плясать под заокеанскую дудку.

Автор: Александр Комаров25 января 2019, 22:03
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