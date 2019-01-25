Вышедший из тюрьмы Зеленский готов отмотать еще один срок
На днях Владимир Зеленский вернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярного сериала "Слуга народа". В нем актер играет киевского учителя, который внезапно становится президентом Украины и начинает бороться с коррупцией.
Свой экранный образ Зеленский решил использовать в жизни – сегодня, 25 января, он зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Украины. Комик заявил, что идет в президенты лишь на один срок, а потом передаст страну в руки нового поколения. Слова Зеленского прозвучали так, будто народ его уже выбрал главой государства.
"Сразу хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", – приводит РИА Новости слова Зеленского.
На посту президента недавно ставший политиком актер собирается разработать законопроект "О народовластии", где закрепит механизм, по которому только народ будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. Также Зеленский намерен разработать законопроекты о лишении неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об импичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады.
31 марта 2019 года на Украине пройдут выборы президента. На главный пост в стране претендуют более 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко должен объявить о своем участии в выборах 29 января. Согласно опросам общественного мнения, он занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому.
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