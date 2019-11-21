"Сваливай из страны": украинцы погнали в шею провокатора Порошенко

Бурную реакцию украинцев вызвала встреча экс-президента, а
ныне депутаты и главы партии "Европейская солидарность" с главой
Европейской народной партии Жозефом Долем. Украины продолжит реформы, заверил
Порошенко.
"Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союза продолжит неизменную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, в том числе способствовать выполнению нашим государством критериев членства в Союзе", – сказал экс-президент.
На своей странице в Instagram Порошенко разместил совместную фотографию с Долем. Пафосные заявление бывшего президента о европейском будущем Украины пользователей Сети не вдохновили. "Сваливай из страны уважаемый". – написал комментатор с ником juli_paiton.
Другие полагают, что европейцы уже устали от Порошенко. "Пьяная хрюня. Сэлфится с тем, кого поймает, кто не успел спрятаться. Позор! Страну позорит, алкаш!" – возмущается пользователь n_cik123.
Напомним, ранее появились слухи, что бывший президент заключил взаимовыгодное соглашение с нынешними властями. Якобы Порошенко обязуется прекратить активную оппозиционную деятельность, взамен ему дают иммунитет от уголовных преследований. Информацию опубликовал анонимный телеграм-канал Zе! INSIDER.
Сейчас бывший глава государства фигурирует в 13 расследованиях. Одно из них – о прошлогодней провокации в Керченском проливе. Многие полагают, что моряков в российские территориальные воды направил лично Порошенко.
По всей видимости, экс-президент был уверен, что опасаться ему нечего, поэтому то и дело прогуливал допросы. Завтра правоохранители снова ждут Порошенко на огонек, но напрасно: политик, по сообщениям его окружения, находится в Канаде.
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