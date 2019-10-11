"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском

По его словам, в Минске и Москве пристально следят за
развитием ситуации. "Потому что это у нас происходит", – сказал
Лукашенко на саммите СНГ в столице Туркмении Ашхабаде. Его слова цитирует государственное агентство БелТА.
Политические тенденции в соседней стране белорусского лидера не радуют. Зеленский, возмутился Лукашенко, оказался в такой ситуации, что радикалы хотят его "скрутить и свергнуть".
Из-за подписания "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на Украине разразился очередной политический кризис. В минувшее воскресенье в центре Киева прошел десятитысячный митинг. Его участники выражали протест против "капитуляции" и призывалиЗеленского уйти в отставку.
Украинский лидер встал перед непростым выбором: выполнение "формулы" грозит усугубить политический кризис и усилить накал противостояния с националистами и стоящими за ними политиками и олигархами. Отказ от урегулирования в Донбассе чреват охлаждением отношений с Западом и прекращением финансовой поддержки со стороны МВФ, полагает журналист Владимир Синельников.
На Майдане в Киеве опять митинг. Участники протестуют против одобренной вчера формулы Штайнмайера.— RT на русском (@RT_russian) October 2, 2019
Видео Ruptly pic.twitter.com/1KpCo03ZKR
Это ухудшит и без того напряженную социально-экономическую ситуацию и приведет к власти радикальные силы, считает корреспондент. Он не исключил, что в президентском кресле окажется глава МВД Арсен Аваков.
На этой неделе в Донбассе должен был начаться развод сил по обеим сторонам фронта. Попытки были предприняты в понедельник, среду и четверг. Донецкая и Луганская республика были готовы отвести силы, но процесс сорвали украинские националисты, отказавшиеся покидать позиции в населенных пунктах Петровское и Золотое.
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