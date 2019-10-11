Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку

В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой.



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