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Политика

Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку

ОтставкаАлександра Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко стукнуло 65 лет, из них 25 он возглавляет государство. Главной его заслугой многие эксперты считают сохранение суверенитета страны. Но даже они полагают: Лукашенко засиделся и ему пора уйти на покой. 
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Белоруссия имеет шанс измениться, считает политтехнолог Виталий Шкляров. Для этого Александру Лукашенко нужно уйти в отставку, считает эксперт.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Нельзя такой важной стране, которая, с одной стороны, небольшая, ведь 9 миллионов – это немного, которая геополитически находится в важном положении и с большим количеством возможностей, жить на таком уровне, на котором она есть", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат ТВ".

Сам белорусский лидер неоднократно жаловался, что устал от власти и намекал, что засиживаться в президентском кресле не собирается. Эксперты уверены: Лукашенко лукавит. Уходить президент не собирается, считает политолог Александр Класковский. Разве что его не вынесут вперед ногами или не надавит Кремль, полагает эксперт.

По его словам, проблема Лукашенко в том, что за четверть века он нажил себе много врагов. После отставки риски для него возрастут, сказал политолог в беседе с изданием naviny.by.

Лукашенко, полагает эксперт, опасается, что преемник может оказаться слабее его и не справиться с управлением государством. "Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", – предположил Класковский. 

Автор: 11 октября 2019, 12:14

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