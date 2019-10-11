Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку

Белоруссия имеет шанс измениться, считает политтехнолог
Виталий Шкляров. Для этого Александру Лукашенко нужно уйти в отставку, считает
эксперт.
"Нельзя такой важной стране, которая, с одной стороны, небольшая, ведь 9 миллионов – это немного, которая геополитически находится в важном положении и с большим количеством возможностей, жить на таком уровне, на котором она есть", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат ТВ".
Сам белорусский лидер неоднократно жаловался, что устал от власти и намекал, что засиживаться в президентском кресле не собирается. Эксперты уверены: Лукашенко лукавит. Уходить президент не собирается, считает политолог Александр Класковский. Разве что его не вынесут вперед ногами или не надавит Кремль, полагает эксперт.
По его словам, проблема Лукашенко в том, что за четверть
века он нажил себе много врагов. После отставки риски для него возрастут,
сказал политолог в беседе с изданием naviny.by.
Лукашенко, полагает эксперт, опасается, что преемник может оказаться слабее его и не справиться с управлением государством. "Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", – предположил Класковский.
Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду �� pic.twitter.com/TmDYrm4jCi— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) October 4, 2019
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