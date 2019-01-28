Порошенко пошел ва-банк: кровавый конфликт неизбежен

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин. Этот документ легализует бандитские захваты храмов канонической церкви Украины и служит началом религиозного раскола в стране.

Закон лично внес в парламент Петр Порошенко. Случилось эта сразу же после того, как в Стамбуле вселенский патриарх (как он сам себя называет) Варфоломей вручил президенту Украины томос – документ, дающий автокефалию православной церкви.

Большинство приходов не приняли эту подачку с барского плеча и решили остаться в лоне канонической церкви – УПЦ Московского патриархата. Теперь, согласно закону, им это грозит фактически принудительным переходом в новую церковь – ПЦУ.

Если прихожане и местные священники вдруг не захотят подчиниться Варфоломею, а вместе с ним и Петру Порошенко, их ждет то же самое, что уже произошло в нескольких приходах. Информация о фактах силовых захватов церквей поступает из Житомирской, Львовской, Сумской областей и с Волыни.

В Черниговской области священники новой церкви пришли в храм в сопровождении членов украинской националистической организации С-14. Полиция никак не отреагировала на действия захватчиков, которые пытались выгнать прихожан из церквей.

В Волынской области проблему перехода храмов в автокефалию почему-то решали депутаты местного совета: они проголосовали за переход в новую церковь местной общины канонической православной церкви. Но прихожане отказались выполнять распоряжение светских властей.





Священнослужители нескольких епархий канонической православной церкви уже потребовали от президента прекратить разжигание религиозной вражды, но вместо этого Петр Порошенко подписал закон, легализующий силовые захваты храмов. Сам он при этом клянется, что он позволит избежать кровопролития при смене церковной юрисдикции.

Напомним, что Петр Порошенко в компании с главой новой церкви, митрополитом Епифанием 6 января получили из рук Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. После того как документ в стеклянной раме доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями: подписи на нем не оставили те, кому это положено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти обратно в Стамбул, и только 10 января томос вернулся в украинскую столицу.





После этого Петр Порошенко вместе со священниками начал возить его по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Города и автодороги Украины были завешаны агитацией, которая подчеркивала роль президента в церковных делах. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.

Удивительно, но в стране, где церковь отделена от государства, президент, считающий себя православным христианином, за годы правления умудрился запятнать себя поступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. Как иначе назвать наличие икон с изображением Петра Порошенко и его семьи.





В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденции главы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.

При этом украинские власти, в том числе и сам Петр Порошенко, неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но почему-то делают это постоянно. Очевидно, что проект автокефалии на Украине, призванный расколоть общество – дело рук США и их союзников, а глава государства лишь игрушка в их руках.