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Политика

Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
На форум с участием Петра Порошенко не пускают журналистов влиятельных украинских изданий. Вероятно, президент боится, что они первыми сообщат о его решении участвовать в выборах.

Продолжение: Порошенко пошел ва-банк: кровавый конфликт неизбежен

прочитано 1610 раз

Глава государства должен заявить о своем участии в президентской гонке. О том, что Петр Порошенко сделает это именно 29 января, сообщали многие источники.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В Киеве проходит форум, на который приглашены министры, депутаты Верховной рады, общественные деятели и журналисты. Но почему-то репортеров популярного на Украине издания "Страна.ua" на встречу с Петром Порошенко не пускают.

Сотрудники редакции говорят, что вовремя подали заявку на аккредитацию. Однако при входе в зал оказалось, что журналистов "Страна.ua" нет в списках, передает РИА Новости.

31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком зарегистрировал большинство из них. Действующий лидер Петр Порошенко должен объявить о своем участии в гонке сегодня, 29 января.

Согласно опросам общественного мнения, Порошенко занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов. Он уступает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому.

Автор: Александр Комаров29 января 2019, 15:29
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