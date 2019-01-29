Посланный на второй срок Порошенко вляпался в громкий скандал
Глава государства должен заявить о своем участии в президентской гонке. О том, что Петр Порошенко сделает это именно 29 января, сообщали многие источники.
В Киеве проходит форум, на который приглашены министры, депутаты Верховной рады, общественные деятели и журналисты. Но почему-то репортеров популярного на Украине издания "Страна.ua" на встречу с Петром Порошенко не пускают.
Сотрудники редакции говорят, что вовремя подали заявку на аккредитацию. Однако при входе в зал оказалось, что журналистов "Страна.ua" нет в списках, передает РИА Новости.
31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют более 30 человек, Центризбирком зарегистрировал большинство из них. Действующий лидер Петр Порошенко должен объявить о своем участии в гонке сегодня, 29 января.
Согласно опросам общественного мнения, Порошенко занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов. Он уступает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому.
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