Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот

Актеру Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Юморист заявил об участии в выборах главы государства и вступил в противостояние с президентом Петром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных и обратился к украинцам. Эксперты дали ему простой, но дельный совет – следить за языком.



Владимир Зеленский копирует олигарха Игоря Коломойского. Во всяком случае, их манера общения совпадает, заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Сергей Гайдай. Эксперт дал начинающему политику совет – перестать разговаривать, как одиозный бизнесмен.

По мнению Гайдая, Зеленскому нужно понять, что "блатняцкие интонации" олигарха многих раздражают. Комику, который на днях угодил в тюрьму, нужно использовать "чистую украинскую речь", уверен Гайдай.

Эксперт напомнил, что в сериале "Слуга народа", где Зеленский исполняет роль президента, комик говорит правильным и простым языком. Коммуникация для политика – главный инструмент, а у юмориста он не развит, резюмировал политолог.

А пока Гайдай раздает советы, Зеленский замерзает в местах не столь отдаленных. На Украине нынче лютуют морозы, актер подолгу находится на свежем воздухе. Но чего не сделаешь ради съемок очередной, уже третьей части "Слуги народа".

"Снимаем в тюрьме", – обратился юморист к подписчикам в Instagram. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на холода.

Владимир Зеленский недавно объявил об участии в выборах президента Украины – 2019. Мнения о комике разделились: кто-то считает, что его выдвижение – проект Петра Порошенко, а другие называют актера креатурой олигарха Игоря Коломойского, у которого давние счеты с главой государства.

Шансы на победу у Зеленского неплохие. Наибольшую поддержку юмористу, большую часть времени говорящему по-русски, оказывают в юго-восточных регионах страны.