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Политика

Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Актеру Владимиру Зеленскому сейчас непросто. Юморист заявил об участии в выборах главы государства и вступил в противостояние с президентом Петром Порошенко. На днях комик оказался в местах не столь отдаленных и обратился к украинцам. Эксперты дали ему простой, но дельный совет – следить за языком. 
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Владимир Зеленский копирует олигарха Игоря Коломойского. Во всяком случае, их манера общения совпадает, заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Сергей Гайдай. Эксперт дал начинающему политику совет – перестать разговаривать, как одиозный бизнесмен.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По мнению Гайдая, Зеленскому нужно понять, что "блатняцкие интонации" олигарха многих раздражают. Комику, который на днях угодил в тюрьму, нужно использовать "чистую украинскую речь", уверен Гайдай.  

Эксперт напомнил, что в сериале "Слуга народа", где Зеленский исполняет роль президента, комик говорит правильным и простым языком. Коммуникация для политика – главный инструмент, а у юмориста он не развит, резюмировал политолог.  

А пока Гайдай раздает советы, Зеленский замерзает в местах не столь отдаленных. На Украине нынче лютуют морозы, актер подолгу находится на свежем воздухе. Но чего не сделаешь ради съемок очередной, уже третьей части "Слуги народа".  

"Снимаем в тюрьме", – обратился юморист к подписчикам в Instagram. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на холода.  

Владимир Зеленский недавно объявил об участии в выборах президента Украины – 2019. Мнения о комике разделились: кто-то считает, что его выдвижение – проект Петра Порошенко, а другие называют актера креатурой олигарха Игоря Коломойского, у которого давние счеты с главой государства. 

Шансы на победу у Зеленского неплохие. Наибольшую поддержку юмористу, большую часть времени говорящему по-русски, оказывают в юго-восточных регионах страны.


Автор: Иван Поляков23 января 2019, 11:56

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