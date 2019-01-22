"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко

Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководство Незалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню в корыстных политических целях. Актер, объявивший об участии в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению, сделать это будет несложно.