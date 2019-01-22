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Политика

"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"
Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководство Незалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню в корыстных политических целях. Актер Владимир Зеленский, объявивший об участии в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению, сделать это будет несложно. 
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Все пять лет конфликта руководство страны во главе с Петром Порошенко отказывается напрямую разговаривать с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Зеленский намерен возобновить переговоры. Об этом юморист заявил в интервью "Украинской правде".  

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 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам актера, это станет его первостепенной задачей на посту главы государства. Зеленский считает, что договориться о прекращении огня будет несложно. Ранее достигнутые аналогичные соглашения были нарушены украинской стороной.  

Актер уверен: войны не хочет ни одна сторона. Менять площадку для переговоров он не намерен, Минск его вполне устраивает. При этом Зеленский хочет расширить переговоры и привлечь к ним другие европейские страны, помимо Франции и Германии. Только после прекращения войны можно будет заниматься решением других проблем, полагает юморист. 

Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Владимир Зеленский объявил об участии во время новогоднего обращения к украинцам. Эксперты считают, что у юмориста неплохие шансы на победу. Наиболее популярен актер в юго-восточных регионах.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас Зеленский формирует предвыборную программу. К этому он привлек граждан страны. Актер попросил их написать ему от пяти главных проблемах Украины.  

Между тем эксперты сомневаются в самостоятельности Зеленского. По мнению одних, выдвижение комика – инициатива Порошенко и его окружения против Юлии Тимошенко. Другие называют Зеленского креатурой олигарха Игоря Коломойского, который имеет давние счеты с нынешним лидером Незалежной.


Автор: Иван Поляков22 января 2019, 11:07

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