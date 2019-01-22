"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
Все пять лет конфликта руководство страны во главе с Петром Порошенко отказывается напрямую разговаривать с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Зеленский намерен возобновить переговоры. Об этом юморист заявил в интервью "Украинской правде".
По словам актера, это станет его первостепенной задачей на посту главы государства. Зеленский считает, что договориться о прекращении огня будет несложно. Ранее достигнутые аналогичные соглашения были нарушены украинской стороной.
Актер уверен: войны не хочет ни одна сторона. Менять площадку для переговоров он не намерен, Минск его вполне устраивает. При этом Зеленский хочет расширить переговоры и привлечь к ним другие европейские страны, помимо Франции и Германии. Только после прекращения войны можно будет заниматься решением других проблем, полагает юморист.
Выборы президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Владимир Зеленский объявил об участии во время новогоднего обращения к украинцам. Эксперты считают, что у юмориста неплохие шансы на победу. Наиболее популярен актер в юго-восточных регионах.
Сейчас Зеленский формирует предвыборную программу. К этому он привлек граждан страны. Актер попросил их написать ему от пяти главных проблемах Украины.
Между тем эксперты сомневаются в самостоятельности Зеленского. По мнению одних, выдвижение комика – инициатива Порошенко и его окружения против Юлии Тимошенко. Другие называют Зеленского креатурой олигарха Игоря Коломойского, который имеет давние счеты с нынешним лидером Незалежной.
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