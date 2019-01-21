"Это ошибка": Зеленский нелепо оправдался за выдвижение в президенты
Комик отметил, что в новогодний вечер на телеканале выходил очередной выпуск программы "Вечерний квартал". Заявление о выдвижении в президенты было записано 28 декабря в Черкассах, отдельно после съемок шоу, рассказал шоумен в интервью "Украинской правде".
По словам Зеленского, на телеканале заранее не знали о содержании его обращения. Каким оно было, в 1+1 увидели только перед трансляцией. Сначала в эфир пустили новогоднее обращение актера, а затем – президента Петра Порошенко.
Такое положение дел вызвало у Зеленского недоумение. "Думаю, что это техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово", – заверил комик. Вину за произошедшее актер свалил на телеканал.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Помимо Владимира Зеленского, конкуренцию Петру Порошенко составят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.
Зеленский решил писать свою программу вместе с избирателями. Он обратился к гражданам и предложил рассказать о пяти главных проблемах Украины. Отзывы избирателей лягут в основу предвыборных инициатив кандидата.
Эксперты не исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковать главу государства, в то время как президент будет оставаться над схваткой и зарабатывать дополнительные очки.
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