Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко

Президент Украины и по совместительству основатель компании Roshen Петр Порошенко в свое время вел бизнес в России. Правда, сейчас липецкая фабрика закрыта, но злые языки поговаривают, что не все так однозначно. Как оказалось, ругать Россию на чем свет стоит, да еще и зарабатывать в нашей стране умудряется другой хитрый украинец – комик Владимир Зеленский.



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