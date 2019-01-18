Рвущийся к власти Зеленский пошел по стопам Порошенко
Группа журналистских расследований "Схема" сообщила, что Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в России. Некоторые из них продолжают функционировать.
В расследовании упоминается о "Грин Филмс". Авторы проекта заявили, что Зеленскому компания принадлежит через кипрскую фирму. Организация продолжает работать в российской столице и продюсирует картины, утверждают журналисты.
Также в расследовании упоминается о компании Green Famіly Ltd. Ее основателем является сам Зеленский. В свое время организация учредила три кинокомпании – "Платинумфильм", "Вайсберг Пикчерс" и "Грин Филмс". Последняя получила на счета около 13 миллиардов долларов с 2014 по 2017 годы, говорится в расследовании.
Владимир Зеленский – один из самых популярных и востребованных актеров на Украине. До недавнего времени активно снимался в России, но из-за поддержки карательной операции в Донбассе был вынужден перестать вести дела в нашей стране.
Зеленский хоронит Порошенко. Талантливо. И предвыборная кампания уходит в формат настоящего фарса pic.twitter.com/ob8xrP6qhL— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 14 января 2019 г.
В начале января он объявил об участии в выборах президента Украины – 2019. Шансы стать главой государства у Зеленского неплохие: актер пока занимает второе место, немного отставая от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Эксперты не исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковать главу государства, в то время как президент будет оставаться над схваткой и зарабатывать дополнительные очки.
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