Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи

Раздел избирательного бюллетеня, посвященный Владимиру Путину, удивил журналистов краткостью. В Центральной избирательной комиссии, которая представила проект документа, объяснили такой размер графы кандидата тем, что там "нечего написать".

прочитано 6779 раз