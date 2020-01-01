Кинодебют Татьяны Лютаевой состоялся в 1987 году: она снялась в картине Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", где сыграла Анастасию Ягужинскую. После этой роли актриса получила много предложений, однако предпочла уехать с мужем Олегасом Дитковскисом в Литву.
В 1988-2004 годах Лютаева работала в Вильнюсском русском драматическом театре, организовывала фестивали "Русское кино" и продолжала сниматься. В 2004 году вернулась в Россию.
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